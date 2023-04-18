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Продюсер Дзюник: провальные гастроли Галкина* подстегнут Аллу Пугачёву выступать в ОАЭ перед олигархами

1:09
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва может возобновить артистическую карьеру ради закрытых вечеринок с вознаграждением в один млн евро. Так считает продюсер Леонид Дзюник, пишет iReactor. Аналогичного мнения придерживается Сергей Лавров, если Примадонне поступят выгодные предложения. Официально завершившая карьеру артистка может согласиться на концертную деятельность.

Продюсер Дзюник: провальные гастроли Галкина* подстегнут Аллу Пугачёву выступать в ОАЭ перед олигархами

Дзюник также предполагает, что неудачные гастроли её супруга Максима Галкина* станут стимулом для Пугачёвой возобновить выступления. Продюсер отмечает, что Примадонна не любит летать и предпочтёт выступления в ОАЭ, где собираются российские олигархи.

"Конечно, деньги им сейчас нужны. Выступлений у Галкина* — с гулькин нос. Он думал, его будут встречать с распростёртыми объятиями, а оказывается нет. Люди уходят с его концертов, им не нужно барахло, которым он сейчас занимается", — уверен Дзюник.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Как сейчас живут Алла Пугачёва и Максим Галкин* в Израиле?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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