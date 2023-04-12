Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал фильм "Вызов" как прорывной кинопроект.
Фильм, премьера которого состоялась в среду, получил высокую оценку от Пескова. Он отметил актёрские способности российских космонавтов.
"Актёрское мастерство наших космонавтов — это открытие для меня", — заявил Песков.
Он также подчеркнул, что фильм ему очень понравился.
"Вызов" — это фильм о космической экспедиции, в которой участвуют российские космонавты. Фильм был снят в жанре научной фантастики и получил положительные отзывы от критиков и зрителей.
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