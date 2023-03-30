В Школе современной пьесы в апреле пройдет спектакль "Толстого нет"

0:45 Your browser does not support the audio element. Культура

Спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой состоится 6 и 28 апреля в театре "Школе современной пьесы".

Толстого нет, но всё о нем. В семье великого писателя возникает конфликт. Его секретарь, дети, жена пытаются повлиять на судьбоносное решение творца: завещать ли свои произведения народу или переписать права на них Софье Андреевне? Кто прав? Решать вам.

В ролях:

Ирина Алфёрова,

Валерия Ланская,

Татьяна Циренина,

Олег Царёв,

Иван Мамонов,

Алексей Гнилицкий,

Николай Голубев,

Александр Сеппиус,

Ольга Грудяева,

Павел Дроздов.

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