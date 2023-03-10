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В Школе современной пьесы в марте покажут "Час тишины"

1:03
Культура

17, 18, 19, 25, 26 и 30 марта в Московском театре "Школа современной пьесы" состоится премьера спектакля "Час тишины" — семейной комедии драматурга Флориана Зеллера с потопом, скандалом и джазом.

В Школе современной пьесы в марте покажут "Час тишины"

В качестве сценографа спектакля впервые дебютирует известный художник Василий Ложкин.

Пьеса Флориана Зеллера в постановке "Школы современной пьесы" — комедия про любовь и очищение человеческой души. Про ложь, которая разрушает жизнь, пока мы не сознаемся в ней и про ошибки, которые рано или поздно придется исправлять.

Однажды в квартире Мишеля происходит потоп, сын становится панком и требует, чтобы его называли Факинг Рэт (гребаная крыса), жена хочет объясниться и сознаться в чем-то страшном, о лучшем друге выясняется такое, что лучше бы и не знать. Когда же наступит тот самый час тишины?

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Иллюстрации — Вася Ложкин

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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