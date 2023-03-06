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Актёр Анатолий Белый сыграет Иосифа Сталина в Тель-Авиве

1:02
Культура

Актёр Анатолий Белый сыграет в постановке "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" в Тель-Авиве.

Актёр Анатолий Белый сыграет Иосифа Сталина в Тель-Авиве

Спектакль пройдёт в виде "концерта для 12 персонажей". Перед зрителями предстанут восемь актёров и четыре музыканта. Премьера состоится 8 марта на площадке Ennis Auditorium, пишет журнал "Театр".

Пьеса, написанная Артуром Соломоновым ещё в 2019 году, была переведена на несколько языков и неоднократно ставилась на сцене зарубежных театров.

Главная роль в постановке досталась актёру Анатолию Белому. Он примерит на себя образ Иосифа Сталина.

Сам актёр назвал пьесу гротеском, исследованием и предупреждением о том, как внешние обстоятельства могут взрастить в человеке самые худшие качества.

Вместе с Белым в постановке сыграют покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине актёры Семён Штейнберг и Полина Пахомова.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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