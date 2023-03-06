Актёр Анатолий Белый сыграет в постановке "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" в Тель-Авиве.
Спектакль пройдёт в виде "концерта для 12 персонажей". Перед зрителями предстанут восемь актёров и четыре музыканта. Премьера состоится 8 марта на площадке Ennis Auditorium, пишет журнал "Театр".
Пьеса, написанная Артуром Соломоновым ещё в 2019 году, была переведена на несколько языков и неоднократно ставилась на сцене зарубежных театров.
Главная роль в постановке досталась актёру Анатолию Белому. Он примерит на себя образ Иосифа Сталина.
Сам актёр назвал пьесу гротеском, исследованием и предупреждением о том, как внешние обстоятельства могут взрастить в человеке самые худшие качества.
Вместе с Белым в постановке сыграют покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине актёры Семён Штейнберг и Полина Пахомова.
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