Актёр Анатолий Белый сыграет Иосифа Сталина в Тель-Авиве

1:02 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр Анатолий Белый сыграет в постановке "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" в Тель-Авиве.

Спектакль пройдёт в виде "концерта для 12 персонажей". Перед зрителями предстанут восемь актёров и четыре музыканта. Премьера состоится 8 марта на площадке Ennis Auditorium, пишет журнал "Театр".

Пьеса, написанная Артуром Соломоновым ещё в 2019 году, была переведена на несколько языков и неоднократно ставилась на сцене зарубежных театров.

Главная роль в постановке досталась актёру Анатолию Белому. Он примерит на себя образ Иосифа Сталина.

Сам актёр назвал пьесу гротеском, исследованием и предупреждением о том, как внешние обстоятельства могут взрастить в человеке самые худшие качества.

Вместе с Белым в постановке сыграют покинувшие Россию после начала спецоперации на Украине актёры Семён Штейнберг и Полина Пахомова.