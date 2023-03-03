В Совете при президенте РФ предложили проводить в российских вузах выпускной экзамен по русскому языку

1:23 Your browser does not support the audio element. Культура

По словам руководителя портала "Грамота.ру" Константина Деревянко, члены совета при президенте РФ внесли предложение насчёт проведения обязательного экзамена по русскому языку для всех российских студентов, заканчивающих обучение в вузах, пишет Газета.Ru.

Деревянко рассказал, что представители совета озвучили предложение о введении выпускного экзамена по русскому языку во всех вузах России. Также они уверены, что категорически нельзя отменять обязательный экзамен по русскому языку для тех, кто поступает в инженерные вузы и технические вузы, потому что это никак не способствует повышению языковой культуры подрастающего поколения.

"В связи с включением в новый закон сферы образования, будет обеспечено внедрение специальных учебных словарей в основную школу, содержащих языковые нормы и лексику всех предметных областей. Данное решение назрело в связи с катастрофическим падением речевой культуры среди молодежи", — сказал Деревянко.

Руководитель "Грамоты.ру" добавил, что необходимые словари уже готовы, но для того, чтобы ими могли начать пользоваться школьники, они должны ещё пройти специальную экспертизу.

Деревянко пообещал, что список словарей будет точно готов к началу следующего года.