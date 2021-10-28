Глава СПЧ РФ объяснил важность экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов

Руководитель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что трудовым мигрантам в России необходимо сдавать экзамен по русскому языку.

Вместе с этим на Евразийском экономическом форуме правозащитник указал на проблему локализации мигрантов в нашей стране. Фадеев напомнил о высказываниях президента Владимира Путина, который говорил на эту тему в контексте учебных заведений. Специалист подчеркнул, что данный вопрос актуальный, поскольку приезжие из других стран люди работают в России годами.

"Мигранты и их дети не интегрируются в российское сообщество, а как они будут интегрироваться, если они язык не знают? То есть это важнейшая история", — подчеркнул Фадеев, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее глава СПЧ передал премьер-министру Михаилу Мишустину мнение о законопроекте МВД России. Исходя из будущего документа, иностранные граждане, которые приезжают в нашу страну работать, продолжат сдавать следующие экзамены:

русский язык;

история РФ;

основы законодательства.

Социолог Геннадий Козырев в беседе с Pravda.Ru оценил доклад Московского бюро по правам человека и назвал причины, по которым в России растёт уровень ксенофобии.

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