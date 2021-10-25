Социолог назвал причины роста ксенофобии среди россиян

Профессор социологии, психологии и права Геннадий Козырев прокомментировал в беседе с Pravda.Ru доклад Московского бюро по правам человека, в котором отмечается рост ксенофобных настроений в России.

"Такое происходит по нескольким причинам. Первая — в любом обществе, когда ухудшаются условия, например, экономические, возникает такая тенденция. Сейчас у нас экономические, политические и другие условия не очень благоприятные. Поэтому люди становятся более агрессивными, а отношения ухудшаются не только на межнациональной почве", — объяснил социолог.

Он добавил, что рост ксенофобии фиксируют из-за притока мигрантов, которые "ведут себя не очень хорошо". По слова Козырева, население волнуется из-за членов преступных группировок, защищающих интересы по национальному признаку.

Эксперт также напомнил об изнасиловании и убийстве мигрантами пенсионерки, тело которой обнаружили 13 сентября в Подмосковье. Он заявил, что тогда местные жители восстали и указали на их незащищённость государством.

"Есть понятие в социальной психологии "относительная депривация", когда человек чувствует себя очень некомфортно. Сумма различных негативных явлений накапливается, человек находится в перманентной стрессовой ситуации. Он чувствует себя незащищённым, он чувствует себя обиженным, любой негатив может перейти в агрессию", — подчеркнул специалист.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России" предоставил данные доклада Московского бюро по правам человека.

"Вынуждены констатировать, в период с января по август этого года наблюдается рост общего числа нападений по ксенофобским мотивам", — сказал Брод, слова которого приводит ТАСС.

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