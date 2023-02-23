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Актёр Владимир Шевельков раскритиковал отъезд из России несогласных с СВО актёров

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Культура

Актёр Владимир Шевельков оценил поведение отечественных звёзд, покинувших Россию на фоне спецоперации на Украине.

Актёр Владимир Шевельков раскритиковал отъезд из России несогласных с СВО актёров

По мнению заслуженного деятеля искусств РФ, артисты, осудившие СВО, поступили подло и недальновидно.

"Такой тупняк! Как они не поймут, что Запад хочет сожрать не только нашу страну, но и весь мир. Будто червь яблоко", — отметил актёр в беседе с изданием "Аргументы и Факты".

Звезда "Гардемаринов" подчеркнул, что считает психологию Запада паразитирующей.

Шевельков стал председателем жюри конкурса полнометражных фильмов в рамках фестиваля "Черноречье Фест", который стартовал 22 февраля в городе Дзержинск.

 

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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