Актёр Владимир Шевельков оценил поведение отечественных звёзд, покинувших Россию на фоне спецоперации на Украине.
По мнению заслуженного деятеля искусств РФ, артисты, осудившие СВО, поступили подло и недальновидно.
"Такой тупняк! Как они не поймут, что Запад хочет сожрать не только нашу страну, но и весь мир. Будто червь яблоко", — отметил актёр в беседе с изданием "Аргументы и Факты".
Звезда "Гардемаринов" подчеркнул, что считает психологию Запада паразитирующей.
Шевельков стал председателем жюри конкурса полнометражных фильмов в рамках фестиваля "Черноречье Фест", который стартовал 22 февраля в городе Дзержинск.
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