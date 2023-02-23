Актёр Владимир Шевельков раскритиковал отъезд из России несогласных с СВО актёров

0:47 Your browser does not support the audio element. Культура

Актёр Владимир Шевельков оценил поведение отечественных звёзд, покинувших Россию на фоне спецоперации на Украине.

По мнению заслуженного деятеля искусств РФ, артисты, осудившие СВО, поступили подло и недальновидно.

"Такой тупняк! Как они не поймут, что Запад хочет сожрать не только нашу страну, но и весь мир. Будто червь яблоко", — отметил актёр в беседе с изданием "Аргументы и Факты".

Звезда "Гардемаринов" подчеркнул, что считает психологию Запада паразитирующей.

Шевельков стал председателем жюри конкурса полнометражных фильмов в рамках фестиваля "Черноречье Фест", который стартовал 22 февраля в городе Дзержинск.