Артист балета Сергей Полунин заявил, что Чулпан Хаматова не знает, почему ей было плохо в России

Артист балета Сергей Полунин в новом интервью на YouTube-канале "Откровенно с Татаркой" раскритиковал поведение представителей российского шоу-бизнеса, которые после начала СВО на Украине уехали из страны.

По словам танцора, многие из сбежавших знаменитостей даже не могу чётко сформулировать свои претензии и выразить конкретику. В качестве примера Полунин назвал актрису Чулпан Хаматову, которая осудила Россию после февральских событий и эмигрировала в Латвию.

"У людей нет обоснованности — почему. Например, Чулпан Хаматова не знает, почему тут плохо. Она не может этого сказать. А что плохо? Для фонда? Для театра или кино? Ну что плохо? Люди не могут сформулировать мысль, от этого нет уверенности, что они правы", — заявил артист балета.

Балетмейстер, являясь уроженцем украинского Херсона, никогда не скрывал, что безумно любит Россию и публично поддерживал президента Владимира Путина. После начала февральских событий Полунин покинул Европу и приехал вместе с семьёй в РФ.

