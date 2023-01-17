Балерина Анастасия Волочкова допустила отношения с мужчинами за большие деньги

Балерина Анастасия Волочкова в эфире RUTUBE-шоу "Злые языки" прокомментировала свою личную жизнь и рассказал своё отношение к интиму за деньги. Бывшая прима Большого театра не стала скрывать, что все её ухажёры готовы отдавать большие суммы за время проведённое с ней.

Танцовщица сообщила, что не считает неприличным принимать дорогостоящие подарки от поклонников и упомянула арендованный остров возле Мармариса.

Волочкова также заявила, что допускает интимные и любовные отношения с фанатами, если присутствует взаимная симпатия.

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