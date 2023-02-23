Фронтмен рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук в очередной раз высказался о спецоперации ВС России на Украине.
По мнению музыканта, СВО закончится миром.
"Все кончится миром и добром, но, к сожалению, это случится не завтра. Вспомните хоть одно столкновение, которое бы не закончилось миром", — заявил Шевчук в беседе с изданием NEWS. ru.
Накануне артист выпустил клип на антивоенную песню "Родина, вернись домой". В ней он призвал российских военнослужащих покинуть территорию Украины.
Российские политики осудили новую композицию рок-музыканта и его позицию. Сенатор Сергей Цеков подчеркнул, что Шевчук уже не исправится, и дискутировать с ним нет смысла, так как артисту абсолютно нет дела до своих соотечественников, которые подвергаются насилию со стороны украинских боевиков.
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