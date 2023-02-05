Умер звезда ситкома «Мерфи Браун» Чарльз Кимбро

5 февраля стало известно о смерти американского актёра Чарльза Кимбро. Большинству зрителей он запомнился по роли телеведущего Джима Дайала в ситкоме "Мерфи Браун". Как передаёт Газета.ру, артист умер ещё 11 января в возрасте 86 лет. Точные причины смерти пока неизвестны.

Чарльз Кимбро начал сниматься в кино в 60-х годах. В 1971 году он появился в мюзикле "Компания" Стивена Сондхейма, а позже — в мюзикле Сондхейма "Воскресенье в парке с Джорджем".

Наибольшая популярность пришла к Чарльзу в 1990 году, когда на экраны вышел комедийный сериал "Мерфи Браун". Тогда же артист был номинирован на премию "Эмми" как комедийный актёр второго плана.