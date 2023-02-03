Французский модельер испанского происхождения Пако Рабан умер в 88 лет

На западе Франции скончался модельер Пако Рабан. Его называли одним из величайших кутюрье XX века.

Пако Рабан относится к категории самых знаменитых творцов мировой моды XX века наряду с Пьером Карденом, Кристианом Диором, Джанни Версаче, Карлом Лагерфельдом и представителями дома мода Gucci. Этот француз испанского происхождения выпустил свою первую коллекцию в 1966 году в Париже, причём изготовлена она была из альтернативных материалов, то есть бумаги, металла и пластики, а вовсе не из тканей.

Успех революционера от мира моды был настолько огромным, что уже в 1967 году накануне леворадикальных протестов молодежи во Франции он открывает свой Дом моды. Его клиентами довольно быстро становятся кинозвёзды первой величины, включая Одри Хепбёрн и Джейн Фонду, а также другие знаменитости.

Рабан активно работал и выпускал коллекции вплоть до конца прошлого века, а в 1999 году решил отойти от дел. Его бутики по-прежнему успешно функционируют во многих странах мира, и бренд Paco Rabanne процветает. Напомним, что 29 декабря 2022 года из жизни ушла ещё одна яркая личность в мире мировой моды - англичанка Вивьен Вествуд. Ей был 81 год.