Вдова Иосифа Кобзона пока ещё находится в больнице.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Нелли Кобзон была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц. Причиной госпитализации якобы стали проблемы с сердцем.
Однако личная помощница 72-летней вдовы Кобзона опровергла данную информацию.
Она рассказала, что Нелли Михайловна прибыла в больницу самостоятельно, чтобы пройти плановое обследование. В ходе осмотра врачи остались недовольны некоторыми результатами и предложили ей остаться в медучреждении на несколько дней.
"Всё в порядке. Пока ещё не выписали, возможно, завтра", — заявила личная помощница Нелли Кобзон ТАСС.
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