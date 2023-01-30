Попавшая в больницу Нелли Кобзон готовится к выписке

Вдова Иосифа Кобзона пока ещё находится в больнице.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Нелли Кобзон была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц. Причиной госпитализации якобы стали проблемы с сердцем.

Однако личная помощница 72-летней вдовы Кобзона опровергла данную информацию.

Она рассказала, что Нелли Михайловна прибыла в больницу самостоятельно, чтобы пройти плановое обследование. В ходе осмотра врачи остались недовольны некоторыми результатами и предложили ей остаться в медучреждении на несколько дней.

"Всё в порядке. Пока ещё не выписали, возможно, завтра", — заявила личная помощница Нелли Кобзон ТАСС.