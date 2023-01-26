72-летняя вдова Иосифа Кобзона была госпитализирована в больницу из-за проблем с сердцем

72-летняя вдова певца Иосифа Кобзона Нелли Михайловна была госпитализирована в больницу из-за проблем с сердцем.

Ранее стало известно, что несколько дней назад у Нелли Михайловны ухудшилось самочувствие. Женщина испытывала недомогания и слабость, об этом сообщает Telegram-канал 112.

Самостоятельный приём лекарств не улучшил самочувствие Нелли Кобзона, поэтому было принято решение обратиться за медицинской помощью. После осмотра врачей её госпитализировали в отделение хирургического лечения сложных нарушений.

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