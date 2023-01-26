Учитель музыки Филин назвал лучшие произведения для развития слуха у детей

Произведения Петра Чайковского могут наиболее успешно развивать слух и музыкальный вкус у детей. Такое мнение высказал учитель музыки Валентин Филин.

По мнению эксперта, детям для развития музыкального вкуса и слуха важно слушать не просто определённые музыкальные произведения, но и то, как их играют легендарные отечественные исполнители. К их числу он относит Якова Флиера, записавшего лучший вариант "Детского альбома" Чайковского, а также Льва Оборина с "Временами года" того же композитора.

"Оборин — это всегда музыка со знаком качества, — рассказал Валентин Филин в интервью Tsargrad. tv. — Тем более важно, что запись цикла "Времена года" была сделана, когда исполнитель уже был многоопытным мастером, вложившим в своё исполнение, с одной стороны, невероятное мастерство, а с другой — особую манеру слышать музыку, переданную его гениальным учителем Константином Игумновым. Так, эта пластинка — прямая дорога к классике русской музыки".

При этом Святослав Рихтер лучше всех остальных исполняет "Хорошо темперированный клавир" Иоганна Себастьяна Баха. Филин называет этот сборник запредельным, его прослушивание отлично развивает музыкальный вкус у детей. Кроме того, данное сочинение Баха обязательно имеется во всех музыкальных школах, ведь оно очень полезно начинающим музыкантам, поскольку являет собой идеальное исполнение, к которому им нужно стремиться.