В театре "Модерн" покажут "Кладбище понтов"

27 января в театре "Модерн" сыграют спектакль режиссёра Юрия Грымова "Кладбище понтов", в котором главные герои — автомобили:

Бабушка Тойота,

Бэха,

Майбах,

Бентли,

Хендай,

Додж,

Мерс,

Ламборгини,

Ягуар.

Быть может, вы не задумывались об этом, но у машин есть Душа. Машина может, как сберечь своего владельца, так и погубить, обидевшись на невнимание и холодность. Именно об этом рассказывает уникальная по форме и содержанию постановка, которая напрочь перевернет ваше представление о "железных конях"!

Юрий Грымов поставил спектакль по мотивам мультфильма. Автор Рина Ю. Каждый костюм детально отображает характер разных марок автомобилей. И вы увидите, как выглядит настоящая лошадиная сила!

Это ироничная и легкая, трогательная, очень человечная и до жути правдивая история об ответственности и бесконтрольной силе, хрупком милосердии и умении слышать друг друга. Спектакль напомнит о том, что такое истинная доброта и любовь.

В спектакле звучит специальная версия песни "Машины" группы "Танцы минус".

В главных ролях:

Анна Каменкова,

Владимир Левашёв,

Александр Мирлюнди (Жуков),

Алексей Багдасаров,

Юрий Анпилогов,

Маина Чижевская,

Марианна Канивец,

Александра Богданова

и другие…