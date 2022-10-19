Михалков: Безруков — человек комфортный, но с сумасшедшей энергией

В преддверии дня рождения Сергея Безрукова продюсер и сценарист Артём Михалков рассказал о своём опыте работы с известным российским артистом.

Режиссёр и актёр вместе работали над картиной "Мистер Нокаут".

"Это артист с большой буквы. Я очень рад, что мы встретились на съемочной площадке", — рассказал Михалков в интервью агентству ФАН.

По его словам, Безруков великолепно воплотил образ неуживчивого тренера, что характеризует его, как отличного актёра.

"Это человек с сумасшедшей энергией, но комфортный в общении, в кино это важно", — пояснил продюсер.

Безруков всегда поддерживает начинающих артистов в кадре, потому что является профессионалом, резюмировал Михалков.