В преддверии дня рождения Сергея Безрукова продюсер и сценарист Артём Михалков рассказал о своём опыте работы с известным российским артистом.
Режиссёр и актёр вместе работали над картиной "Мистер Нокаут".
"Это артист с большой буквы. Я очень рад, что мы встретились на съемочной площадке", — рассказал Михалков в интервью агентству ФАН.
По его словам, Безруков великолепно воплотил образ неуживчивого тренера, что характеризует его, как отличного актёра.
"Это человек с сумасшедшей энергией, но комфортный в общении, в кино это важно", — пояснил продюсер.
Безруков всегда поддерживает начинающих артистов в кадре, потому что является профессионалом, резюмировал Михалков.
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