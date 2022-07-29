Российский актёр Сергей Безруков поделился видео из своего архива, где он в 17-летнем возрасте исполняет украинскую песню на сцене во время обучения в Школе-студии МХАТ.
"Где мои 17 лет? На первом курсе Школы-студии МХАТ. Отрывок из "За двумя зайцами" Михаила Старицкого в постановке моего отца", — подписал видео Безруков.
Ранее актёр заявлял, что высоко ценит украинскую культуру, в особенности песни и литературу.
Вместе с тем звезда российского кино поддержал спецоперацию на Украине, за что был подвергнут резкой критике граждан Украины и попал в санкционный список Евросоюза.
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Российская армия до сих пор не использовала самое современное оружие в спецоперации на Украине.