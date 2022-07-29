Безруков продемонстрировал, как исполнял украинскую песню в Школе-студии МХАТ

Российский актёр Сергей Безруков поделился видео из своего архива, где он в 17-летнем возрасте исполняет украинскую песню на сцене во время обучения в Школе-студии МХАТ.

"Где мои 17 лет? На первом курсе Школы-студии МХАТ. Отрывок из "За двумя зайцами" Михаила Старицкого в постановке моего отца", — подписал видео Безруков.

Ранее актёр заявлял, что высоко ценит украинскую культуру, в особенности песни и литературу.

Вместе с тем звезда российского кино поддержал спецоперацию на Украине, за что был подвергнут резкой критике граждан Украины и попал в санкционный список Евросоюза.