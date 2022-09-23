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Международный театральный фестиваль Onlife IDEA Fеst стартует 1 октября

Культура

С 1 октября по 17 декабря 2022 года пройдёт независимый международный фестиваль стримингового театра Onlife IDEA Fest. 11 спектаклей, 20 экспертов, 7 стран-участников.

Афиша международного фестиваля стримингового театра Onlife IDEA Fest
Афиша международного фестиваля стримингового театра Onlife IDEA Fest

Теперь современный театр доступен каждому: все спектакли фестивальной программы можно смотреть бесплатно и из любой точки мира.

В прошлом сезоне подключились 36 стран мира.

"Раньше мы думали, что открыли новую театральную площадку. На самом деле, мы открыли новую театральную планету. И за таким театром — будущее", — заявил главный режиссёр фестиваля Руслан Кутлыев.

В осеннем сезоне Onlife IDEA Fest принимают участие спектакли из Германии, Объединённых Арабских Эмиратов, Молдовы, Казахстана, Эстонии, Косово и России. 11 спектаклей специально адаптированы для стрим-формата и проходят в режиме живых трансляций, а после каждой премьеры зрителей ждёт обсуждение с актёрами, режиссёрами и экспертами в реальном времени.

В дебатах участвуют 20 экспертов — ключевые фигуры из мира театра, кино и медиа:

  • театральный критик и доцент Школы-Студии МХАТ Павел Руднев,
  • актриса Варвара Шмыкова,
  • руководитель радио "Культура" Ксения Ламшина,
  • актер и создатель паблика "Театральные люди" Максим Дримлинг,
  • драматург и арт-директор Фестиваля драматургии "Любимовка" Олжас Жанайдаров

и многие другие.

По словам Президента фестиваля Яны Балачевцевой, в первом сезоне все эксперты единогласно признали онлайф новым театральным форматом.

"Мы строим открытый театр, который не диктует никаких правил и не имеет никаких границ. У зрителя всегда есть ощущение, что актёр играет именно для него. Очень высокая степень доверия и интимности. И театр строится по-другому, тут другие режиссёрские ходы", — заявила Яна Балачевцева.

Onlife IDEA Fest дарит зрителям открытый доступ к театральному искусству: благодаря современным цифровым технологиям все спектакли можно смотреть на любых устройствах.

Открытие фестиваля 1 октября в 19:00 (мск).

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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