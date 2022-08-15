В Подмосковье пройдет очередной фестиваль "Традиция"

20 августа в государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина и парке Захарово состоится седьмой литературно-музыкальный фестиваль "Традиция". В этом году он проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры и туризма Московской области и Администрации Одинцовского городского округа Московской области.

Литературно-музыкальный фестиваль Традиция

"Традиция" — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов. На один день Усадьба и парк Захарово становятся пикником под открытым небом, где в разных уголках происходят разнообразные события: музыка, поэзия, литература, философия, история. Особая атмосфера "гения места" делают "Традицию" уникальным фестивалем — ведь именно здесь, на территории Усадьбы в Захарово, маленький Пушкин и учил русский язык, слушая сказки Арины Родионовны.

В этом году на площадках фестиваля состоится около 50 событий. В программе — спектакли, концерты, творческие встречи, поэтические чтения, игры, мастер-классы, ярмарка и лавки с традиционной русской едой. С 11 часов дня и до позднего вечера на территории парка и Усадьбы гостей фестиваля ждут

Праздничный хор Данилова монастыря,

"Калинов Мост",

Маша Макарова ("Маша и Медведи"),

"волшебный голос" Евгении Смоляниновой,

ансамбль древнерусского певческого искусства "Сирин",

Елена Фролова,

"Казачий кругЪ",

Таисия Краснопевцева,

поэты Дмитрий Воденников, Анна Ревякина и Анна Долгарева,

группа "Джанго",

Петр и Полина Лундстремы

и серия мастер-классов от факультетов кино, анимации и Новой театральной школы Университета "Синергия".

Ежегодно фестиваль собирает 15 000 гостей из Москвы и всего Подмосковья. Тех, кому интересна история культуры, искусства, история страны. Каждый год организаторы составляют разные программы, переосмысливая взгляд на традицию, чтобы под разными углами показать современность и вместе с этим вечность тех ценностей, которые составляют основу русской культуры — связь времен и поколений.

Идея "Традиции" принадлежит писателю Захару Прилепину и режиссеру Эдуарду Боякову.

Режиссер, продюсер, создатель фестиваля "Традиция" Эдуард Бояков:

"Главная тема "Традиции" этого года — семья. Собственно, мы всегда подчеркивали, что наш фестиваль семейный, для взрослых и детей. Но сегодня хочется особенно сфокусироваться на этой объединяющей нашу страну, нашу Родину ценности и поговорить о семье предметно: какая музыка сопровождает нашу жизнь в семье — начиная с колыбельных и заканчивая погребальными песнями, какие визуальные коды передаются нам с рождения, из чего состоит семейный уют, какие традиции рождаются в семье? Семья — это важнейшее и глубочайшее явление. Будем его рассматривать и изучать в этом году на "Традиции", будем радоваться общению с любимыми артистами".

Писатель, общественный деятель, основатель фестиваля "Традиция" Захар Прилепин:

"В смутные дни надежды и горечи, радости и веры, надо встречаться с родней — видеть, слышать, слушать самых близких и дорогих. Здесь, на "Традиции", — все родня".

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов:

"Традиция" — это фестиваль, который предлагает не просто отдохнуть с музыкой и танцами, это такой непринужденный, но важный диалог о связях нас с нашей историей, нашими предками, о том, откуда мы родом и кто мы есть. Хорошо, что диалог этот выходит доступным и понятным благодаря своему семейному формату, а еще той дружеской теплой атмосфере, которую создают организаторы. Фестиваль уникален не только своей мультижанровостью, но и открытостью: концерты, лекции, мастер-классы — все это для самых разных возрастов. В конце концов, это прекрасный повод побыть со своими родными, близкими и вместе вспомнить свои корни, свои традиции, которые и есть основа любой культуры".

Возрастное ограничение: 0+

Вход бесплатный

Начало: 11.00 — до 22.00

Больше информации: traditionfestival.ru

Проезд: Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, от Белорусского вокзала (Московская область, Одинцовский район, ж/д станция "Захарово").