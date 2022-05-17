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Автор Ольга Лазарева

В Театре сатиры готовится премьера по двум пьесам Чехова

Культура » Театр » Драматический

Художественный руководитель театра Сергей Газаров, приступил к репетициям спектакля "Дядя Жорж". Согласно планам, премьера должна состояться в мае текущего года.

Репетиция спектакля "Дядя Жорж" в Театре сатиры
Репетиция спектакля "Дядя Жорж" в Театре сатиры

"Дядя Жорж" — постановка, которая родилась в результате работы Сергея Газарова над двумя чеховскими пьесами — "Леший" и "Дядя Ваня". Произведения, созданные Чеховым в разное время, — интерпретации одного сюжета. Совпадает даже фамилия главного героя — Войницкий, но различаются имена: Егор (или Жорж) в "Лешем", Иван в "Дяде Ване".

Сценическая версия Сергея Газарова содержит исключительно чеховский текст. Такое оригинальное решение режиссер объясняет желанием рассказать эту историю по-своему, с точки зрения человека XXI века:

"Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это все внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду".

Несмотря на то, что обе пьесы написаны более 100 лет назад, а герои премьерной постановки остаются во времени, описанном автором, их мысли поразительно узнаваемы и актуальны до сих пор. В центре спектакля — человек, в котором каждый зритель легко сможет увидеть себя. Нас ждет настоящая комедия — смешная, острая, порой сатирическая. Она о сегодняшнем культе — безграничной любви человека к самому себе. Это ироничный взгляд на происходящее, заключенный в рамки гениального текста Чехова.

Репетиция спектакля "Дядя Жорж" в Театре сатиры
Репетиция спектакля "Дядя Жорж" в Театре сатиры

Важная роль в спектакле отведена сценографии, над которой работает художник Александр Боровский, а также музыке, написанной известным композитором Алексеем Айги. Костюмами спектакля занимается Мария Боровская. На главные роли Сергей Газаров пригласил

  • Федора Лаврова,
  • Александру Марееву,
  • Сергея Климова,
  • Юрия Васильева,
  • Сергея Серова,
  • Юрия Нифонтова,
  • Сергея Шнырева,
  • н. а. России Корниенко

и других.

Премьера запланирована на конец мая.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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