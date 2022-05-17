В Театре сатиры готовится премьера по двум пьесам Чехова

Художественный руководитель театра Сергей Газаров, приступил к репетициям спектакля "Дядя Жорж". Согласно планам, премьера должна состояться в мае текущего года.
"Дядя Жорж" — постановка, которая родилась в результате работы Сергея Газарова над двумя чеховскими пьесами — "Леший" и "Дядя Ваня". Произведения, созданные Чеховым в разное время, — интерпретации одного сюжета. Совпадает даже фамилия главного героя — Войницкий, но различаются имена: Егор (или Жорж) в "Лешем", Иван в "Дяде Ване".
Сценическая версия Сергея Газарова содержит исключительно чеховский текст. Такое оригинальное решение режиссер объясняет желанием рассказать эту историю по-своему, с точки зрения человека XXI века:
"Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это все внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду".
Несмотря на то, что обе пьесы написаны более 100 лет назад, а герои премьерной постановки остаются во времени, описанном автором, их мысли поразительно узнаваемы и актуальны до сих пор. В центре спектакля — человек, в котором каждый зритель легко сможет увидеть себя. Нас ждет настоящая комедия — смешная, острая, порой сатирическая. Она о сегодняшнем культе — безграничной любви человека к самому себе. Это ироничный взгляд на происходящее, заключенный в рамки гениального текста Чехова.
Важная роль в спектакле отведена сценографии, над которой работает художник Александр Боровский, а также музыке, написанной известным композитором Алексеем Айги. Костюмами спектакля занимается Мария Боровская. На главные роли Сергей Газаров пригласил
и других.
Премьера запланирована на конец мая.
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