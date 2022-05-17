В Театре сатиры готовится премьера по двум пьесам Чехова

Художественный руководитель театра Сергей Газаров, приступил к репетициям спектакля "Дядя Жорж". Согласно планам, премьера должна состояться в мае текущего года.

Репетиция спектакля "Дядя Жорж" в Театре сатиры

"Дядя Жорж" — постановка, которая родилась в результате работы Сергея Газарова над двумя чеховскими пьесами — "Леший" и "Дядя Ваня". Произведения, созданные Чеховым в разное время, — интерпретации одного сюжета. Совпадает даже фамилия главного героя — Войницкий, но различаются имена: Егор (или Жорж) в "Лешем", Иван в "Дяде Ване".

Сценическая версия Сергея Газарова содержит исключительно чеховский текст. Такое оригинальное решение режиссер объясняет желанием рассказать эту историю по-своему, с точки зрения человека XXI века:

"Очень многое случилось за сто с лишним лет, изменился мир вокруг, куда более быстрыми и резкими стали реакции на происходящее. Но это все внешние перемены, а по сути дела, люди ни на йоту не приблизились к пониманию главного в себе. Наоборот, еще более отдалились, блистательно научившись оправдывать любой блеф, эгоизм и сиюминутную выгоду".

Несмотря на то, что обе пьесы написаны более 100 лет назад, а герои премьерной постановки остаются во времени, описанном автором, их мысли поразительно узнаваемы и актуальны до сих пор. В центре спектакля — человек, в котором каждый зритель легко сможет увидеть себя. Нас ждет настоящая комедия — смешная, острая, порой сатирическая. Она о сегодняшнем культе — безграничной любви человека к самому себе. Это ироничный взгляд на происходящее, заключенный в рамки гениального текста Чехова.

Репетиция спектакля "Дядя Жорж" в Театре сатиры

Важная роль в спектакле отведена сценографии, над которой работает художник Александр Боровский, а также музыке, написанной известным композитором Алексеем Айги. Костюмами спектакля занимается Мария Боровская. На главные роли Сергей Газаров пригласил

Федора Лаврова,

Александру Марееву,

Сергея Климова,

Юрия Васильева,

Сергея Серова,

Юрия Нифонтова,

Сергея Шнырева,

н. а. России Корниенко

и других.

Премьера запланирована на конец мая.