Режиссёр Римас Туминас больше не является художественным руководителем московского Театра имени Евгения Вахтангова, об этом сообщила пресс-служба.
Так, в театре пояснили, что Туминас прекращает свою деятельность с 6 мая. Также в пресс-службе напомнили, что с 1 марта он по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечиться находился в отпуске за свой счёт в Литве.
Известно, что театр продолжит работу в штатном режиме под руководством директора Кирилла Крока.
В среду, 4 мая, Туминас поддался на розыгрыш пранкеров. Он согласился вести диверсионную работу в театре и поставить спектакль о Степане Бандере*.
* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.