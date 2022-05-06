В Театре Вахтангова заявили, что Туминас больше не худрук

Режиссёр Римас Туминас больше не является художественным руководителем московского Театра имени Евгения Вахтангова, об этом сообщила пресс-служба.

Так, в театре пояснили, что Туминас прекращает свою деятельность с 6 мая. Также в пресс-службе напомнили, что с 1 марта он по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечиться находился в отпуске за свой счёт в Литве.

Известно, что театр продолжит работу в штатном режиме под руководством директора Кирилла Крока.

В среду, 4 мая, Туминас поддался на розыгрыш пранкеров. Он согласился вести диверсионную работу в театре и поставить спектакль о Степане Бандере*.

* лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)