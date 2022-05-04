Худрук Театра Вахтангова Туминас поддался на пранк и согласился на диверсии

Художественный руководитель Театра имени Вахтангова в Москве Римас Туминас поддался на розыгрыш пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Он согласился вести диверсионную работу в театре и поставить в спектакль о Степане Бандере.

Видеоблогеры позвонили Туминасу и представились министром культуры Украины. Они предложили режиссёру стать автором постановки об украинском националисте, а также вести организовывать диверсии в театре. На эти предложения худрук ответил согласием.

Кроме того, Туминас высказался за культуру "отмены" в Европе российских артистов и других деятелей, заявивших о поддержке спецоперации на Украине.

"Откровенно высказывающих надо просто не допускать, забыть, стереть из памяти, если это возможно", — сказал режиссёр в разговоре с пранкерами, видео которого опубликовано на RuTube.