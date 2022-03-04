В середине марта в Московской Консерватории прозвучат шедевры Моцарта

В середине первого весеннего месяца, 15 марта, в 19:00 в Большом зале Московской консерватории прозвучат симфонии Вольфганга Амадея Моцарта №25 и №40, а также увертюра к последней опере венского гения — "Волшебной флейте".

На сцене — Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, дирижер — Павел Клиничев.

"По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки", — писал Пётр Чайковский.

Моцарт написал около 50 симфоний (согласно общепринятой классификации, их 41). Из них всего две — минорные и связаны общей тональностью.

О симфонии №25

Четырёхчастная симфония соль минор № 25 написана 17-летним композитором по возвращении из Италии и заметно отличается от других симфоний этого периода. В ней отразились характерные для эпохи мятежные "вертеровские" настроения, близкие литературному течению "Бури и натиска".

О симфонии №40

Исследователи считают её предшественницей одного из самых совершенных моцартовских созданий — симфонии №40 соль минор (тоже четырёхчастной). Её взволнованная главная тема известна даже тем, кто далёк от классической музыки.

Первая часть симфонии полна грусти и драматизма.

Вторая часть — "островок" созерцательности и спокойствия.

Особенно необычна в симфонии третья часть — Менуэт: вместо изящного галантного танца здесь ещё одна драматическая зарисовка, с мужественной и решительной главной темой.

Наконец, Финал возвращает слушателя к образам первой части и наполнен стремительным движением и напряжённым развитием.

О "Волшебной флейте"

"Волшебная флейта" — одна из самых загадочных опер Моцарта. Романтическая сказка, где действуют как реальные, так и сверхъестественные персонажи, насквозь пронизана идеями масонства, к которому принадлежали как сам композитор, так и автор идеи и либретто Эмануэль Шиканедер. Опера с самого начала пользовалась огромным успехом (увы, автору это не помогло, он скончался через 37 дней после премьеры). Её увертюра начинается с трёх мощных, торжественных аккордов, которые затем повторяются в сценах, где действуют жрецы. Следующая за аккордами быстрая часть, наполненная блестящей моцартовской полифонией, полна светлой энергии и веселья. Она напоминает слушателю о том, что "Волшебная флейта" всё же является комической оперой.

О Московском государственном академическом симфоническом оркестре

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана - один из старейших симфонических коллективов России. В разные годы им руководили такие прославленные дирижеры, как

Лев Штейнберг,

Николай Аносов,

Лео Гинзбург,

Михаил Тэриан,

Вероника Дударова.

Наибольшую известность оркестру принесли исполнения русской и советской классики, в том числе премьеры сочинений

Сергея Прокофьева,

Николая Мясковского,

Дмитрия Шостаковича,

Рейнгольда Глиэра.

О Павле Когане

С 1989 года коллектив возглавляет народный артист России Павел Коган. Под руководством маэстро репертуар МГАСО был значительно расширен: в него вошли произведения европейской и американской симфонической литературы. Визитной карточкой оркестра стали грандиозные монографические циклы сочинений

Иоганнеса Брамса,

Людвига ван Бетховена,

Франца Шуберта,

Феликса Мендельсона,

Густава Малера,

Александра Скрябина

и других композиторов.

О Павле Клиничеве

Дирижёр Павел Клиничев

Павел Клиничев — известный российский дирижёр, заслуженный артист России, четырёхкратный лауреат театральной премии "Золотая маска". С 2001-го — дирижёр Большого театра, где поставил 17 балетных спектаклей в качестве дирижёра-постановщика. Гастролировал с оперной, балетной труппой и оркестром Большого театра в Италии, Франции, США, Японии, Китае. С 2010-го — главный дирижёр Екатеринбургского театра оперы и балета. С сезона 2014/15 — приглашенный дирижёр Михайловского театра (Санкт-Петербург).