В середине первого весеннего месяца, 15 марта, в 19:00 в Большом зале Московской консерватории прозвучат симфонии Вольфганга Амадея Моцарта №25 и №40, а также увертюра к последней опере венского гения — "Волшебной флейте".
На сцене — Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, дирижер — Павел Клиничев.
"По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки", — писал Пётр Чайковский.
Моцарт написал около 50 симфоний (согласно общепринятой классификации, их 41). Из них всего две — минорные и связаны общей тональностью.
Четырёхчастная симфония соль минор № 25 написана 17-летним композитором по возвращении из Италии и заметно отличается от других симфоний этого периода. В ней отразились характерные для эпохи мятежные "вертеровские" настроения, близкие литературному течению "Бури и натиска".
Исследователи считают её предшественницей одного из самых совершенных моцартовских созданий — симфонии №40 соль минор (тоже четырёхчастной). Её взволнованная главная тема известна даже тем, кто далёк от классической музыки.
"Волшебная флейта" — одна из самых загадочных опер Моцарта. Романтическая сказка, где действуют как реальные, так и сверхъестественные персонажи, насквозь пронизана идеями масонства, к которому принадлежали как сам композитор, так и автор идеи и либретто Эмануэль Шиканедер. Опера с самого начала пользовалась огромным успехом (увы, автору это не помогло, он скончался через 37 дней после премьеры). Её увертюра начинается с трёх мощных, торжественных аккордов, которые затем повторяются в сценах, где действуют жрецы. Следующая за аккордами быстрая часть, наполненная блестящей моцартовской полифонией, полна светлой энергии и веселья. Она напоминает слушателю о том, что "Волшебная флейта" всё же является комической оперой.
Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана - один из старейших симфонических коллективов России. В разные годы им руководили такие прославленные дирижеры, как
Наибольшую известность оркестру принесли исполнения русской и советской классики, в том числе премьеры сочинений
С 1989 года коллектив возглавляет народный артист России Павел Коган. Под руководством маэстро репертуар МГАСО был значительно расширен: в него вошли произведения европейской и американской симфонической литературы. Визитной карточкой оркестра стали грандиозные монографические циклы сочинений
и других композиторов.
Павел Клиничев — известный российский дирижёр, заслуженный артист России, четырёхкратный лауреат театральной премии "Золотая маска". С 2001-го — дирижёр Большого театра, где поставил 17 балетных спектаклей в качестве дирижёра-постановщика. Гастролировал с оперной, балетной труппой и оркестром Большого театра в Италии, Франции, США, Японии, Китае. С 2010-го — главный дирижёр Екатеринбургского театра оперы и балета. С сезона 2014/15 — приглашенный дирижёр Михайловского театра (Санкт-Петербург).
Гражданин Китая поделился своими впечатлениями о том, как ему живётся сейчас в Киеве: хаос и вооружённые банды, расстреливающие людей.