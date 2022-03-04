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Автор Ольга Лазарева

В середине марта в Московской Консерватории прозвучат шедевры Моцарта

Культура

В середине первого весеннего месяца, 15 марта, в 19:00 в Большом зале Московской консерватории прозвучат симфонии Вольфганга Амадея Моцарта №25 и №40, а также увертюра к последней опере венского гения — "Волшебной флейте".

В середине марта в Московской Консерватории прозвучат шедевры Моцарта

На сцене — Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, дирижер — Павел Клиничев.

"По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая, кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки", — писал Пётр Чайковский.

Моцарт написал около 50 симфоний (согласно общепринятой классификации, их 41). Из них всего две — минорные и связаны общей тональностью.

О симфонии №25

Четырёхчастная симфония соль минор № 25 написана 17-летним композитором по возвращении из Италии и заметно отличается от других симфоний этого периода. В ней отразились характерные для эпохи мятежные "вертеровские" настроения, близкие литературному течению "Бури и натиска".

О симфонии №40

Исследователи считают её предшественницей одного из самых совершенных моцартовских созданий — симфонии №40 соль минор (тоже четырёхчастной). Её взволнованная главная тема известна даже тем, кто далёк от классической музыки.

  • Первая часть симфонии полна грусти и драматизма.
  • Вторая часть — "островок" созерцательности и спокойствия.
  • Особенно необычна в симфонии третья часть — Менуэт: вместо изящного галантного танца здесь ещё одна драматическая зарисовка, с мужественной и решительной главной темой.
  • Наконец, Финал возвращает слушателя к образам первой части и наполнен стремительным движением и напряжённым развитием.

О "Волшебной флейте"

"Волшебная флейта" — одна из самых загадочных опер Моцарта. Романтическая сказка, где действуют как реальные, так и сверхъестественные персонажи, насквозь пронизана идеями масонства, к которому принадлежали как сам композитор, так и автор идеи и либретто Эмануэль Шиканедер. Опера с самого начала пользовалась огромным успехом (увы, автору это не помогло, он скончался через 37 дней после премьеры). Её увертюра начинается с трёх мощных, торжественных аккордов, которые затем повторяются в сценах, где действуют жрецы. Следующая за аккордами быстрая часть, наполненная блестящей моцартовской полифонией, полна светлой энергии и веселья. Она напоминает слушателю о том, что "Волшебная флейта" всё же является комической оперой.

О Московском государственном академическом симфоническом оркестре

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана
Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана

Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана - один из старейших симфонических коллективов России. В разные годы им руководили такие прославленные дирижеры, как

  • Лев Штейнберг,
  • Николай Аносов,
  • Лео Гинзбург,
  • Михаил Тэриан,
  • Вероника Дударова.

Наибольшую известность оркестру принесли исполнения русской и советской классики, в том числе премьеры сочинений

  • Сергея Прокофьева,
  • Николая Мясковского,
  • Дмитрия Шостаковича,
  • Рейнгольда Глиэра.

О Павле Когане

С 1989 года коллектив возглавляет народный артист России Павел Коган. Под руководством маэстро репертуар МГАСО был значительно расширен: в него вошли произведения европейской и американской симфонической литературы. Визитной карточкой оркестра стали грандиозные монографические циклы сочинений

  • Иоганнеса Брамса,
  • Людвига ван Бетховена,
  • Франца Шуберта,
  • Феликса Мендельсона,
  • Густава Малера,
  • Александра Скрябина

и других композиторов.

О Павле Клиничеве

Дирижёр Павел Клиничев
Дирижёр Павел Клиничев

Павел Клиничев — известный российский дирижёр, заслуженный артист России, четырёхкратный лауреат театральной премии "Золотая маска". С 2001-го — дирижёр Большого театра, где поставил 17 балетных спектаклей в качестве дирижёра-постановщика. Гастролировал с оперной, балетной труппой и оркестром Большого театра в Италии, Франции, США, Японии, Китае. С 2010-го — главный дирижёр Екатеринбургского театра оперы и балета. С сезона 2014/15 — приглашенный дирижёр Михайловского театра (Санкт-Петербург).

Павел Коган: дирижер играет на живом инструменте
Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
Темы павел коган
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