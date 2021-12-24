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Жители России перечислили главные слова 2021 года

Культура

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров назвал слова, которые россияне посчитали главными в 2021 году. Согласно результатам опроса, таким словами стали "коронавирус" и "QR-коды". Об этом пишет РИА Новости.

ВЦИОМ провёл опрос, согласно которому респондентам предлагалось выбрать три главных, по их мнению, слова уходящего года.

"ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2021 года. Ими стали: "коронавирус", который выбрали 38% россиян, рост цен — 34% и QR-коды — 28%", — рассказал Фёдоров, говоря про опрос в МИА "Россия сегодня".

Фёдоров отметил, что, помимо трёх слов-лидеров, россияне часто упоминали слова "вакцина", "маски", "снижение доходов" и "дистанционное обучение". Опрос был проведён "ВЦИОМ-Спутник" в декабре 2021 года среди 1600 респондентов из разных регионов России.

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Главные выражения, фразы и мемы 2021 года — «Дистанция» – 16 декабря
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Сергей Каргашин
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