Какое наследство оставил ушедший из жизни композитор и певец Александр Градский?

СМИ узнали, какое наследство оставил ушедший из жизни композитор и певец Александр Градский.

Как сообщает Teleprogramma, певец владел двумя квартирами в Москве, на улицах Мосфильмовская и Тверская. Помимо них, у артиста был ещё загородный дом в Подмосковье, в Наро-Фоминском районе, в посёлке Новоглаголево.

Адвокат семьи полагает, что всё имущество Градского перейдёт его детям. У певца есть двое сыновей от гражданского брака с актрисой Мариной Коташенко, с которой он был вместе последние двадцать лет. Кроме них, от предыдущего брака с Ольгой Градской у артиста остались ещё двое детей, дочь и сын.

По мнению адвоката Юрия Шеля, возлюбленная Градского Марина не будет бороться и доказывать свои права на наследство супруга.

"Марине нужно доказывать через суд, что она вела совместное хозяйство, состояла в фактическом браке с Александром Борисовичем. Должно быть судебное решение. Но я не думаю, что она будет этим заниматься. Если бы Александр Борисович хотел, он бы всё сделал при жизни. Тем более в браке родились сыновья", — отметил юрист.

Композитор и певец Александр Градский ушёл из жизни 28 ноября. Ему было 72 года.

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