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Янковский заявил о нелюбви бывшего худрука МХТ им. Чехова к приглашённым актёрам

Культура

Актёр Филипп Янковский рассказал, почему бывший худрук МХТ имени Чехова убрал из репертуара многие спектакли. Артист убеждён, что Сергей Женовач не любит приглашённых актёров, отдавая предпочтение штатным членам труппы. Своим мнением Янковский поделился в разговоре на You-Tube канале "Синдеева":

Янковский заявил о нелюбви бывшего худрука МХТ им. Чехова к приглашённым актёрам

"Он, конечно, на меня внимания как на артиста не обращает. У него есть какие-то свои любимцы. Все они штатные артисты. Я так понимаю, он против системы приглашённых артистов, и тем самым, закрыв два спектакля, убрал сразу многих людей, таких как Игорь Миркурбанов, Роза Хайруллина, Павел Чинарев".

Актёр заявил о своём несогласии с позицией Женовача. Янковский убеждён, что артистов можно было бы проводить более достойно, например, уведомив, что они играют последний сезон.

Особенно расстроило Янковского снятие из репертуара постановки Константина Богомолова "Идеальный муж":

"Я пришёл попрощаться с этой работой. У нас у всех комок в горле стоял… Богомолов — великолепный режиссёр. Я не про вкусовщину говорю, а про прикладную режиссуру, насколько крепкие он делает спектакли".

Ранее стало известно, что вместо Сергея Женовача на место худрука МХТ им. Чехова назначен Константин Хабенский, который сразу после своего назначения вернул в репертуар постановку "Идеальный муж".

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Константин Хабенский назначен худруком МХТ Чехова. Новости шоу-бизнеса сегодня
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Сергей Каргашин
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