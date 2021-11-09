Дарья Мороз и Андрей Бурковский после смены худрука снова будут играть в МХТ

Актёры Дарья Мороз и Андрей Бурковский после смены худрука приняли решение вернуться в Московский Художественный театр имени Чехова. Информация об этом появилась с официальном аккаунте театра в Instagram:

"В ноябре 2021 года в труппу Московского Художественного театра имени А. П.Чехова вернулись заслуженная артистка России Дарья Мороз и актёр Андрей Бурковский".

Дарья Мороз ушла из театра в 2020 году без объяснения причин. Артистка проработала там 17 лет. Андрей Бурковский оставил труппу в конце октября 2021 года.

27 октября худруком МХТ имени Чехова стал актёр Константин Хабенский. В Министерстве культуры аргументировали своё решение тем, что Хабенский обладает необходимым для такого назначения авторитетом, он способен объединить актёров театра, потому что знаком с ситуацией в МХТ им. Чехова изнутри.

Прежним худруком театра был Сергей Женовач, назначенный в 2018 году. При нём труппу покинули режиссёры Александр Молочников и Константин Богомолов.

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