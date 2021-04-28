Дарья Мороз рассказала, как мать отдала за неё жизнь

Марина Левтова ушла из жизни двадцать лет назад. Дарья Мороз до сих пор винит себя в смерти матери.

Заслуженная артистка России трагически скончалась в 2000 году в возрасте сорока лет. Дочь звезды, актриса Дарья Мороз, с содроганием вспоминает страшные события, которые закончились смертью дорогого человека.

Один из гостей праздника, приуроченного к премьере фильма "Фортуна", предложил Дарье прокатиться на снегоходе. Марина Левтова не хотела отпускать дочь, но так как та настаивала, решила поехать вместе с ней.

Всё шло хорошо до того момента, пока водитель снегохода Михаил не заблудился в кустарниках и не свернул в овраг.

"Скорость была немаленькая. Мы слетели в овраг и врезались в дерево. Собственно, мама вообще не должна была оказаться на этом снегоходе. Миша хотел прокатить меня. А мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим. Я меньше всех пострадала", — рассказала Дарья Мороз в передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Врачи отметили, что Марина Левтова умерла из-за полученной черепно-мозговой травмы. Водитель снегохода впал в кому и тоже скончался.

"Я очнулась в больнице. Долгое время я не знала, что случилось с мамой, мне сказали, наверное, через день-два. Я, по-моему, рвалась на похороны, но была ещё не в состоянии перемещаться. Это странно, мне кажется, я не сразу, а только через несколько лет осознала, что мамы больше нет", — поделилась тяжёлыми воспоминаниями актриса.

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