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Театр "Прогресс Сцена" открыл двери для зрителей

Культура » Театр

3 октября в театре "Прогресс сцена Армена Джигарханяна" состоялось торжественное открытие 26-го сезона. Художественный руководитель Сергей Газаров рассказал о планах театра.

Театр "Прогресс Сцена" открыл двери для зрителей

Открытие нового сезона прошло в знаковый для театра день — День рождения его основателя Армена Борисовича Джигарханяна. Это было первое открытие сезона без главного мастера театра. Поэтому после приветственного слова Сергей Газаров предложил собравшимся почтить память мэтра не только минутой молчания, но и небольшим архивным видео, посвящённым артисту.

"Этот театр создавался четверть века назад на вулканической энергии Армена Борисовича. Эта энергия никуда не ушла из этих стен, поэтому именно ее мы и возьмём за основу нашего прогрессивного движения вперёд. Как видите, слово "прогресс" стало ключевым для нас", — говорит Сергей Газаров.

В этом сезоне театр ждут большие изменения. Они уже начались.

  • Обновлено зрительское пространство на обеих сценах. Проведён ребрендинг.
  • Появилось новое название "Прогресс сцена Армена Джигарханяна".

И это имя возникло не случайно, поскольку здание, в котором находится Основная сцена на Ломоносовском проспекте, исторически наследник кинотеатра "Прогресс".

"Это та одновременно агрессивная и положительная энергия, которая несёт творчество, способность создавать новое. Так кардинальным образом изменится и репертуарная политика театра. Этот процесс займёт не один сезон, но уже сейчас серьезная работа идёт полным ходом", — рассказал худрук.

Сезон открылся премьерой на Малой сцене на Спортивной, что тоже несёт в себе знаковый смысл. Именно здесь, во дворах Хамовников, родился театр Армена Джигарханяна. Ближайшие показы спектакля Виталия Салтыкова по повести Ивана Шмелева "История любовная" пройдут 15 и 23 октября.

Первой премьерой на Основной сцене станет спектакль "Балалайкин и К" по знаменитой инсценировке Сергея Михалкова романа "Современная идиллия" Салтыкова-Шедрина. Премьерные показы намечены на 29,30 и 31 октября. Над постановкой работает худрук театра. В спектакле заняты Сергей Чонишвили, Сергей Серов, Анатолий Кот, Сергей Климов и другие.

В этом сезоне мы будем работать с суперпрофессионалами театра — сценографами, драматургами, художниками по свету, пластике, по костюмам. Так, сценографию к спектаклю "Балалайкин и К" создает Владимир Арефьев, главный художник музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко. Над костюмами работает Мария Боровская, давний партнер Сергея Газарова по сцене. Весной к работе над новой постановкой приступит Александр Боровский.

К началу нового 2022 года Основная сцена театра на Ломоносовском проспекте закроется на капитальный ремонт. Полностью изменится и зрительный зал, и фойе театра, которое планируется сделать пространством для общения и творчества. Будет значительно усовершенствовано техническое оснащение зала, световое и звуковое оборудование.

Прямо перед новым годом на Основной сцене театра Сергей Газаров выпустит спектакль "30-го мая" по пьесе Родиона Овчинникова "Тремя этажами выше". В спектакле будут заняты Инга Оболдина, Ольга Кузьмина, Ксения Худоба, Александра Мареева. А главной весенней премьерой станет спектакль Сергея Газарова "Дядя Жорж" по пьесе, объединяющей сюжет и обостряющая конфликт двух пьес Антона Чехова, "Леший" и "Дядя Ваня".

Малая сцена в текущем сезоне превратится в пространство для экспериментов.

"Таким образом, у молодых режиссёров будет возможность проб и ошибок. Наша Малая сцена станет лабораторией по созданию нового театрального языка", — говорит Сергей Газаров.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Сергей Каргашин
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