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"Непьеса на двоих": Башаров и Захарова о любви, изменах и одиночестве

Культура » Театр

В Московском театре "Школа современной пьесы" 12 апреля покажут спектакль "Непьеса на двоих". Stand-up мелодрама представляет собой откровенный, почти интимный диалог между женщиной и мужчиной о влюбленности и расставании, страсти и изменах, одиночестве и обретении личного счастья.

"Непьеса на двоих": Башаров и Захарова о любви, изменах и одиночестве

"Увы, современный уклад таков, что, перефразируя Окуджаву: "Две вечных подруги любовь и измена, не ходят одна без другой". Что тут посоветовать? Не изменяйте? Не предавайте? Будьте верными? Нам казалось, что, изучив своих героев с обеих сторон, мужским и женским взглядом, мы сможем подсказать им, изобрести противоядие от одиночества!…", — говорит один из авторов пьесы Елена Исаева.

Спектакль состоит из пронзительных монологов героев, роли которых исполняют Марат Башаров и Елена Захарова. Мужчина и Женщина, которые находятся во власти своего прошлого, размышляют на извечные темы любви и взаимоотношений. И, размышляют, казалось бы, об одном и том же, но совершенно по-разному. На этих переживаниях, воспоминаниях, чаяниях и горьких откровениях выстраивается все действие. Создавая "Непьесу" авторы вдохновлялись историями реальных людей, что, в итоге, сделало постановку живой и понятной зрителю.

"Произведение решили основывать на реальных событиях, по исповедям людей, не раз и не два переживших "облом", но не утративших надежды. По сути, мы создали новый жанр — разговоры.", — объясняет автор произведения Фарид Нагим.

С каждым новым рассуждением, история затягивает зрителя всё глубже, заставляя проводить параллели с чем-то очень явственным и близким для самого себя, словно герои озвучивают давно засевшие в голове, но так и невыраженные мысли, искусно приправляя все юмором и иронией.

Марат Башаров. Фрагмент спектакля
Марат Башаров. Фрагмент спектакля "Непьеса на двоих"

По задумке режиссера — художественного руководителя театра на Чайной Александра Онищенко, действие происходит в родной для него Одессе. Воплотить колоритную идею в своей сценографии смогли художники-постановщики Алексей Трегубов и Ольга Кузнецова.

"Для меня было важно показать, что действие происходит в Одессе. Поэтому художник Алексей Трегубов придумал большой холм — точно такой, как в Одессе. Действие у авторов происходило в Ялте, но они согласились на такое географическое изменение. Впрочем, дух чеховской Ялты в спектакле тоже присутствует: ассоциация с повестью "Дама с собачкой". Два узнаваемых силуэта появятся в начале и конце спектакля, жанр которого мы назвали stand up- мелодрамой. Работать с Маратом и Леной — настоящее счастье. Они сразу поймали настроение. Играют не напрямую, очень тонко, самые мелодраматичные сцены — через самоиронию.",- говорит режиссер спектакля Александр Онищенко.

Финал постановки оказывается для зрителя совершенно неожиданным. Настолько, что, вероятно, захочется пересмотреть спектакль заново, чтобы понять и переосмыслить.

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Автор: Ольга Лазарева
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