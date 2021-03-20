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В МХАТ им. Горького прошла вторая проверка прокуратуры

Культура » Театр

Прокуратура Москвы провела вторую проверку во МХАТе имени Горького, по результатам которой выявлено одно нарушение, которое "не влечет за собой каких-либо правовых последствий или привлечения к административной ответственности", сообщается на официальном сайте театра.

В МХАТ им. Горького прошла вторая проверка прокуратуры

Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТа имени Горького, материалы были направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ. После этого пресс-служба театра сообщила, что комплексная прокурорская проверка не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра.

"В МХАТ имени Горького была проведена очередная, уже вторая по счету, проверка Пресненской межрайонной прокуратурой города Москвы на основании обращения депутата Госдумы Железняка С. В. (основанием для обращения депутата послужило коллективное заявление граждан Талисманова и Лазарева)", — говорится в сообщении театра.

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Автор: Алексей Корнеев
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