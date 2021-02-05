Стала известна причина "исчезновения" Ефремова из колонии

Переполох с очередной "пропажей" Михаила Ефремова вызвало письмо его друга. Оно вернулось к отправителю с пометкой "адресат убыл в другое учреждение".

Выяснилось, что адресат убыл временно и скоро вернётся обратно. Михаила Ефремова этапировали из белгородской ИК-4 в московский СИЗО № 5. Об этом сообщило УФСИН по Белгородской области.

Михаилу Ефремову предстоит дать показания и принять участие в очных ставках по делу о лжесвидетельстве при расследовании смертельного ДТП с его участием. Следствие считает заведомо ложными показания трёх свидетелей, заявивших, что в момент аварии за рулём "Джипа" Ефремова находился не сам актёр, а якобы совершенно другой человек.

По мнению следователей, к этому может быть причастен бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Предполагается, что он заплатил свидетелям за ложные показания, но это утверждение следствию ещё предстоит доказать. Для этого и понадобилось привезти Михаила Ефремова в Москву.

После завершения следственных действий Ефремова вернут обратно в колонию. Зная об этом, он даже не стал прощаться с другими сидельцами перед отъездом, пишет "МК".