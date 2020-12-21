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Спектакль "Русское горе...от ума" в театре "Школа современной пьесы"

Культура » Театр

Говорят, в театре "Школа современной пьесы" не ставят классику. А как же "Горе от ума" Грибоедова? Разве это не классика? Да эту комедию в школе проходят! Но "Школа" не будет ставить хрестоматийную пьесу, как в школе. Вот и из грибоедовского "Горя от ума" режиссер Иосиф Райхельгауз и художник Алексей Трегубов сделали музыкальный спектакль под названием "Русское горе… от ума". В этом ему помогли драматург Вадим Жук и композитор Сергей Никитин. Теперь и Софья, И Чацкий, и Молчалин, и Фамусов запели, как в настоящем мюзикле.

Спектакль "Русское горе...от ума" в театре "Школа современной пьесы"

Все музыкальные номера исполняются "вживую" под аккомпанемент "живого" оркестра в составе:

  • клавиши,
  • скрипка,
  • виолончель,
  • контрабас,
  • флейта,
  • фагот,
  • ударные.

Авторы, "посягнувшие" на собственное прочтение "Горя от ума", демонстрируют современное мышление и сегодняшний взгляд на исторические реалии прошлого, социальный пафос и протестные ноты которого оказываются актуальными для России в любые времена.

Спектакль идет на сцене театра вот уже 10 лет. За это время артисты, играющие главные роли заметно повзрослели. И потому театр сделал новую редакцию спектакля, в которой будут заняты молодые артисты — Кирилл Снегирев, Екатерина Лисицына, Ольга Грудяева, Александр Сеппиус.

В целом — это спектакль-провокация: в его персонажах современный зритель узнает себя, одновременно погружаясь в мир классики, вовсе не столь далекий от сегодняшнего дня, как это подчас кажется нынешним молодым людям. На сцене постоянно присутствует чертова дюжина поющих и танцующих артистов, пятеро из которых, как корифеи древнегреческого хора, играют главных персонажей комедии. При этом, в спектакле действует бродвейский принцип свинга: каждый из молодых артистов может заменить "корифея" и из участника "коруслайна" превратиться в главного героя.

Постановочная группа:

Авторы Александр Грибоедов (диалоги), Вадим Жук (тексты вокальных номеров), Сергей Никитин (музыка)

Режиссер Иосиф Райхельгауз

Сценография и костюмы Алексей Трегубов

Музыкальный руководитель постановки Вера Николаева

Адаптация литературного оригинала Екатерина Кретова

Автор: Игорь Кулагин
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