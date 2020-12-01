Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова с 75-летием.

На официальном сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма.

"Человек незаурядного и многогранного дарования, Вы пользуетесь искренней любовью поклонников эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет такого творческого успеха и востребованности — Ваш яркий артистический темперамент, прекрасное чувство юмора и поистине неиссякаемый оптимизм. И конечно, огромное уважение к зрителям, которым Вы щедро дарите свой талант", — сказано в документе.