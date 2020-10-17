Скончался кинопродюсер Михаил Зильберман

В Москве на 69-м году жизни скончался кинопродюсер Михаил Зильберман.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.

"16 октября после продолжительной болезни умер кинопродюсер, член Союза кинематографистов России Михаил Анатольевич Зильберман. Он был одним из ведущих продюсеров отечественной киноиндустрии, чьи фильмы были неоднократно отмечены призами самых престижных фестивалей и кинопремий. Коллеги-кинематографисты запомнят Михаила Анатольевича как замечательного профессионала, доброго человека и надежного товарища", — сказано в сообщении.

Зильберман участвовал в создании фильмов "Водитель для Веры", "Янковский" и "Папа".