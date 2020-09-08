Фаберже на высоте: в горах Сочи открылась необычная выставка

Необычная выставка, посвященная искусству знаменитого ювелира, открылась в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" горного курорта "Роза Хутор".

Выставка расположена в павильоне Санкт-Петербург, который воссоздает аристократическую атмосферу города на Неве.

"Такое место для выставки выбрано не случайно. Известно, что знаменитый ювелир Карл Фаберже родился, жил и работал в Санкт-Петербурге. Сегодня его имя стало синонимом высшего мастерства в ювелирном искусстве, день рождения мастера даже отмечается как профессиональный праздник. Наша экспозиция демонстрирует шедевры дома Фаберже, его работы без преувеличения можно назвать символами России", — рассказывает куратор выставки Ксения Филимонова.

Свою самую знаменитую серию — пасхальные яйца — Фаберже выпустил в период с 1885 по 1917 год. На сегодняшний день известно, что их было 71, из них 52 яйца были созданы для императорской семьи. Еще два "находились в незавершенном состоянии на момент революции 1917 года, и так и не были подарены. Работы Фаберже хранятся сейчас в лучших музеях мира и частных коллекциях. Стоимость каждого яйца может достигать 30-ти миллионов долларов.

"На нашей выставке 15 точных копий яиц Фаберже, это творения целой команды высокопрофессиональных ювелиров. Например, у нас есть экспонат — "Коронационное" яйцо Фаберже. Оно создавалось в честь коронации Николая II и было преподнесено в качестве подарка его супруге, императрице Александре Фёдоровне в 1897 году. Внутри этого яйца на белой бархатной подложке размещается миниатюрная копия императорской кареты Екатерины II, участвовавшей в коронационной процессии 1793 года. Ее длина менее 10 миллиметров!", — говорит Ксения Филимонова.

Среди экспонатов выставки есть и копия первого пасхального яйца фирмы Фаберже — яйцо "Курочка" было изготовлено из золота, покрытого слоем матовой эмали для схожести с натуральной яичной скорлупой. Внутри находится желток, выполненный из матового золота, содержащий разноцветную золотую курочку с рубиновыми глазами.

В коллекции представлено и яйцо в виде сосновой шишки, которое хранится в частной коллекции в США. И конечно, самое нежное произведение Фаберже — пасхальное яйцо "Ландыши", украшенное миниатюрными портретами Николая II и его двух старших дочерей Ольги и Татьяны.

"Над выставкой, посвященной великой династии ювелиров России, мы работали в течение двух лет. Помимо точных копий работ Фаберже, можно познакомиться с историей семьи и полным описанием всех произведений мастера. Для гостей организуются бесплатные экскурсии, — отметила куратор выставки Ксения Филимонова.

Выставка "Фаберже" в культурном центре "Моя Россия" курорта "Роза Хутор" открыта ежедневно. Посетить ее можно с 11:00 до 19:00.

Этнографический комплекс "Моя Россия" горного курорта "Роза Хутор" расположен на территории в 3,3 гектара. Здесь работают 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру регионов нашей страны: Кавказ, Суздаль, Центральная Россия, Москва, Краснодарский Край, Санкт-Петербург Русский Север, Казань, Урал, Сибирь и Бурятия. В "Моей России" открыты разнообразные выставки и музейные экспозиции, посвященные в том числе культуре, быту и традициям народам РФ.