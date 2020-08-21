На востоке Турции нашли древнее захоронение с необычными украшениями

Ученые обнаружили на востоке Турции захоронение исчезнувшего государства Урарту, которое существовало в начале первого тысячелетия до нашей эры.

Захоронение принадлежало трехлетнему мальчику, который, судя по убранству, принадлежал к богатой и почитаемой семье.

Ученых заинтересовали его украшения — браслеты в виде драконьей головы. Такие украшения в этой местности еще не встречались, хотя раскопки здесь ведутся уже год. В 2019 году был открыт некрополь, насчитывающий 2750 лет.