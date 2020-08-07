Стало известно о самых "читающих" российских городах

Аналитики сервиса электронных книг MyBook привели данные о своих читателях из разных городов страны.

"В общем зачете по количеству прочитанных электронных и аудиокниг лидирует столица", — приводит слова пресс-службы сервиса агентство РИА "Новости".

Вдвое меньше книг читают и слушают жители Санкт-Петербурга. А на третьем месте по количеству любителей литературы оказался южный город Краснодар.