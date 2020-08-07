Аналитики сервиса электронных книг MyBook привели данные о своих читателях из разных городов страны.
"В общем зачете по количеству прочитанных электронных и аудиокниг лидирует столица", — приводит слова пресс-службы сервиса агентство РИА "Новости".
Вдвое меньше книг читают и слушают жители Санкт-Петербурга. А на третьем месте по количеству любителей литературы оказался южный город Краснодар.
"Самый главный книголюб живет в Ангарске. За последний год этот пользователь прочел и прослушал более 2300 книг", — отметили в ведомстве.
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