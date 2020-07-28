Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова

Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+". Под эту категорию входят произведения Есенина, Довлатова и Бродского.

Книги с маркировкой "18+" должны храниться в запираемом на ключ зале или в специальном шкафу под контролем библиотекаря.