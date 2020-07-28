Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+". Под эту категорию входят произведения Есенина, Довлатова и Бродского.
Книги с маркировкой "18+" должны храниться в запираемом на ключ зале или в специальном шкафу под контролем библиотекаря.
"Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, а также пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы для взрослых", — говорится в приказе Минкульта РФ.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.