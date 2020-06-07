Американский режиссер Ари Астер сообщил о работе над новым фильмом ужасов.
"Все, что я могу пока сказать, этот фильм будет похож на "комедийный ужастик" с рейтингом 17+, а его длительность составит четыре часа", — прокомментировал Астер.
Режиссер стал популярен благодаря выходу хорроров "Реинкарнация" и "Солнцестояние".
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.