Американский режиссер Ари Астер сообщил о работе над новым фильмом ужасов.

"Все, что я могу пока сказать, этот фильм будет похож на "комедийный ужастик" с рейтингом 17+, а его длительность составит четыре часа", — прокомментировал Астер.