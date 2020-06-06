Государственный музей имени Александра Пушкина проводит онлайн-трансляции в честь дня рождения поэта.

"В этот день к нам в гости придут (виртуально, конечно) наши друзья: ученые, писатели, поэты, художники, коллекционеры, коллеги-музейщики, артисты. Конечно, не пройдет праздник без традиционного большого концерта. Посетители-зрители услышат отрывки из опер "Евгений Онегин" и "Алеко", незабываемую "Метель" Свиридова в исполнении ансамбля солистов "Премьера". С особым нетерпением ждем подарка от нашей оперной звезды, прекрасной Хиблы Герзмавы", — процитировала пресс-служба слова директора музея Евгения Богатырева.