Собчак считает, что Михалков "убил" современную культуру

Ксения Собчак опубликовала запись телефонного разговора предположительно Никиты Михалкова и председателя Патриаршего совета по культуре Тихона Шевкунова.

По мнению телеведущей, режиссер виновен в убийстве всего современного в российской культуре, а его союз с митрополитом назвала "православной опричниной".