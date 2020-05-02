Ксения Собчак опубликовала запись телефонного разговора предположительно Никиты Михалкова и председателя Патриаршего совета по культуре Тихона Шевкунова.
По мнению телеведущей, режиссер виновен в убийстве всего современного в российской культуре, а его союз с митрополитом назвала "православной опричниной".
"Пока Михалков является главным авторитетом в культуре, пропихивает своих протеже и на короткой ноге с министром культуры, все классное и современное будет убиваться", — написала Собчак в Instagram.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.