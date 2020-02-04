Наталья Фатеева возмутилась высокими ценами на услуги соцработников

Звезда кино эпохи СССР Наталья Фатеева, которой в настоящее время 85 лет, в течение месяца жила одна и отказалась от услуг соцработников, которые, как она считает, стоят слишком дорого.

Так, за один поход в магазин приходится отдавать 240 рублей. Артистка считает такую цену невыгодной. Кроме этого, она рассказала, что ее вынуждают уплачивать взносы за капитальный ремонт дома, хотя по закону от этого освобождаются жильцы в возрасте старше 80 лет, сообщает kp. ru.

Другая странность, о которой упомянула Фатеева, — это налоги на машину. Ей до настоящего времени присылают оповещения по поводу необходимости их уплаты, хотя она не владеет автомобилем уже более 30 лет, с 1989 года. Отмечается, что в поисках справедливости актриса даже обратилась за помощью к депутатам.