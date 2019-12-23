В России начнут штрафовать перекупщиков билетов

Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит штрафы для перекупщиков билетов культурных мероприятий. На данный момент максимальный размер штрафа установлен в пределах стоимости пяти билетов, которые пытался перепродать нарушитель. Примечательно, что закон действует только на мероприятия, организованные государственными и муниципальными предприятиями

Заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин выразил мнение, что размер установленного штрафа может быть недостаточным для эффективного регулирования нарушений в сфере продажи билетов. По его словам, в будущем размер штрафов может быть увеличен.