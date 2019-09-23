Сильвестр Сталлоне вступился за фильм "Рэмбо: Последняя кровь"

Известный голливудский киноактер Сильвестр Сталлоне ответил на негативные отзывы о новом фильме "Рэмбо: Последняя Кровь". Он опубликовал промо-ролик к картине, в которой показаны кадры из фильмов франшизы вперемешку с отзывами британских зрителей.

Они утверждают, что в франшизе показано "слишком много насилия". Также зрители сетуют на то, что картина "оставляет сильное впечатление". В итоге обсуждающие приходят к выводу, что каждый должен лично сходить в кинотеатр и составить свое мнение о фильме.

Пока большинство кинокритиков негативно отзываются о новом фильме франшизы.