Известный голливудский киноактер Сильвестр Сталлоне ответил на негативные отзывы о новом фильме "Рэмбо: Последняя Кровь". Он опубликовал промо-ролик к картине, в которой показаны кадры из фильмов франшизы вперемешку с отзывами британских зрителей.
Они утверждают, что в франшизе показано "слишком много насилия". Также зрители сетуют на то, что картина "оставляет сильное впечатление". В итоге обсуждающие приходят к выводу, что каждый должен лично сходить в кинотеатр и составить свое мнение о фильме.
Пока большинство кинокритиков негативно отзываются о новом фильме франшизы.
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