Советский и российский кинорежиссер и сценарист Глеб Панфилов опроверг информацию о своей госпитализации.
С известным режиссером беседовал корреспондент агентства новостей РИА.
Ранее, напомним, ряд средств массовой информации сообщал о том, что 85-летний Панфилов экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт.
Режиссер признал, что действительно был в больнице. Но, заверил Глеб Панфилов, с его здоровьем в общем и целом все в порядке.
Просто рабочий сезон на исходе, пояснил мужчина, а отдохнуть ему пока так и не удалось. Профилактика не помешает, объяснил Панфилов свой визит в больницу.
Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. Приобрел популярность благодаря фильмам "Начало", "Васса", "В огне брода нет", "Мать" и "Романовы. Венценосная система".
Отметим, что недавно Глеб Панфилов завершил работу над экранизацией повести Александра Солженицына "Один день Ивана Денисовича".
На Украине же проходят съемки фильма, в котором известный украинский поэт, мыслитель и художник Тарас Шевченко предстанет в образе самурая.
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