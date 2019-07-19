На Украине проходят съемки приключенческого фильма "Шевченко: первый самурай".
Об этом сообщает интернет-издание "Правительственный портал".
В киноленте также будут присутствовать элементы вестерна и фантастики.
В минувшем году сценарий кинофильма "Шевченко: Первый самурай" победил на конкурсе патриотического кино. Общий бюджет картины составил 24,5 миллиона гривен, большую часть денег выделило государство.
Как сообщает "Правительственный портал", Тарас Шевченко в фильме предстанет в роли человека, владеющего не только пером, но и восточными единоборствами.
Режиссером кинокартины и автором идеи является украинский режиссер Роман Перфильев, ранее уже снявший фильм ужасов "Лысая Гора" и короткометражный фильм "Уродливая красотка".
Роль Тараса Шевченко, украинского поэта, мыслителя, художника, прозаика и революционера, досталась 33-летнему актеру Роману Луцкому.
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